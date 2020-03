Coronavirus, Coldiretti: “Da mercato Fondi ortofrutta per 4milioni di italiani”

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato ortofrutticolo di Fondi (Mof) soddisfa il fabbisogno annuale di frutta e verdura di oltre 4 milioni di italiani, a partire dai residenti nella Capitale. Lo sottolinea la Coldiretti commentando la creazione di una zona rossa nel comune di Fondi per l’emergenza Coronavirus, con la riduzione dell’orario di operatività del Mof.

A questa realtà che, in questo difficile momento, svolge un ruolo centrale nel garantire gli approvvigionamenti alimentari della popolazione – afferma la Coldiretti – contribuiscono oltre 4mila imprese agricole che, in forma singola o organizzata, nelle diverse stagioni, commercializzano le loro produzioni ortofrutticole attraverso il mercato. Il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi è, infatti, un grande centro di concentrazione, condizionamento e ridistribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi che – continua la Coldiretti – si trova tra Roma e Napoli, nel cuore di uno dei siti più importanti d’Italia per la produzione di frutta e ortaggi. Nel mercato – precisa la Coldiretti – convergono produzioni ortofrutticole per circa 1,1 miliardi di chili, in prevalenza ortaggi ma anche frutta e agrumi.

I provvedimenti di ordine sanitario che hanno interessato il comune di Fondi – conclude la Coldiretti – riguardano fortunatamente soltanto marginalmente il mercato, con la riduzione dell’orario di lavoro, attraverso la chiusura nel pomeriggio, per garantire l’attività degli operatori nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza Covid-19.