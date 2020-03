Coronavirus, Coldiretti: boom di acquisti di farina, zucchero e latte

editato in: da

(Teleborsa) – Le misure restrittive del Governo per contenere l’emergenza coronavirus si sono tradotte nei carrelli della spesa degli italiani in un boom di acquisti di farina (+80%) da parte delle famiglie italiane. Bene anche gli acquisti zucchero (+28%) e latte Uht (+20%), a certificare come la pasticceria casalinga sia diventata una delle attività preferite dagli italiani in questo periodo di quarantena. Sono i risultati di un’analisi condotta da Coldiretti su dati del mondo Coop nelle ultime due settimane.

Come rileva l’indagine Coldiretti Ixè, l’esigenza di passare il tempo fra le mura domestiche per le limitazioni alle uscite imposte dalle misure restrittive anti pandemia si è tornati a preparare dolci, pane e pasta fatta in casa secondo una tradizione che appassiona oggi quasi una famiglia su tre (32%).