Coronavirus, Cnel e Confetra attivano gruppo di lavoro su logistica

(Teleborsa) – Cnel e Confetra, la principale associazione del settore Trasporti e Logistica, hanno attivato un gruppo di lavoro sul settore della logistica per raccogliere le istanze degli operatori ed elaborare un documento di proposte utile a supportare le scelte del Governo e il lavoro della task force che Confetra ha chiesto di attivare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’obiettivo, si legge in una nota, è “ricondurre ad omogeneità e coordinamento i tanti attori istituzionali che operano lungo la filiera del trasporto merci, così da avere disposizioni e comportamenti coerenti su tutta la rete – stradale e ferroviaria – e tutti i nodi – portuali e aeroportuali – nazionali”, come ha scritto il presidente di Confetra Guido Nicolini alla Ministra Paola De Micheli.

Il gruppo di lavoro svilupperà in pochi giorni un ciclo di audizioni per raccogliere le esigenze degli operatori del settore, necessarie a fronteggiare l’emergenza e individuare le azioni concrete da mettere in campo.

“La logistica è uno dei settori maggiormente penalizzati dalle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus imposte a livello nazionale e internazionale. Terminal portuali, interporti, centri di distribuzione, autotrasportatori, spedizionieri, operatori del cargo ferroviario e del cargo aereo stanno fronteggiando blocchi operativi ed ostacoli amministrativi enormi“, sottolinea ancora la nota.

Il settore, ricorda Confetra, conta 100mila imprese e un milione e mezzo di addetti e produce 85 miliardi di euro di fatturato.

“Le misure imposte per contenere la diffusione del Coronavirus hanno aumentato le criticità già evidenziate nei mesi scorsi dal CNEL nelle tre proposte di legge presentate alla Camera (C. 2086, C. 2087, C. 2088) per la semplificazione normativa del sistema della logistica italiana, che oggi rappresenta il 10% del prodotto interno lordo”, conclude la nota in cui si sottolineano come “le inefficienze nelle procedure operative interne del sistema comportino una perdita annua di oltre 30 miliardi di euro“.