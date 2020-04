Coronavirus, Centeno: serve il piano più ambizioso mai preparato dall’Eurogruppo

editato in: da

(Teleborsa) – Il pacchetto di misure più ambizioso mai preparato dall’Eurogruppo. Sono alte le aspettative del presidente Mario Centeno che in un videomessaggio ha presentato l’iniziativa europea per contrastare le conseguenze economiche della crisi da Coronavirus. “Si baserà sugli sforzi senza precedenti già assunti dai governi e dalle autorità monetarie”, perché – ha spiegato il presidente portogherse – ci serve un piano europeo per proteggere i più colpiti e assicurare che il mercato unico esca fuori e si riprenda da questa crisi”.

Centeno ha parlato di “una rete di sicurezza per i lavoratori, per le imprese e per i Paesi”, ma ha specificato questo piano “che farà da scudo all’economia europea non può essere separato da quello per la ripresa” e per questo chiederà ai ministri “di impegnarsi su un piano di ripresa ampio e coordinato”. Un portavoce del presidente Centeno ha fatto intanto sapere che è slittato di più di un’ora l’inizio dell’incontro (era previsto alle 15) tra i ministri dell’economia dell’Unione europea perché “serve ulteriore tempo per preparare la riunione”.