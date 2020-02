Coronavirus, Castelli: “In campo tutte le misure necessarie per economia e impresa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Oltre ai provvedimenti sanitari, per contenere il virus, stiamo mettendo in atto tutte quelle misure necessarie per evitare problemi alla nostra economia e tutelare il mondo dell’impresa, a partire da quei settori che oggettivamente stanno registrando maggiori difficoltà. In primis turismo e piccola e media impresa.

Tutti i Ministeri stanno incontrando, o hanno già incontrato nei giorni scorsi, associazioni di categoria e operatori di settore. Io stessa, ieri, ho partecipato a quello organizzato dal Ministro Patuanelli, e sono certa che molte delle richieste che sono state formulate al Governo verranno recepite. Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, uscendo dal Ministero di Via XX Settembre.

“Non servono provvedimenti bandiera – ha proseguito – il mondo dell’Impresa ci ha chiesto cose concrete, non slogan. E noi stiamo lavorando su quello. A brevissimo, entro fine settimana, verrà adottato un nuovo decreto che contiene la prima parte di queste misure”.