Coronavirus, cancellati Farnborough Airshow 2020 e altri eventi aeronautici

(Teleborsa) – La pandemia Covid-19 sta portando alla cancellazione di diversi tradizionali eventi aeronautici in programma nel mondo. Tra i più importanti dell’anno, il Farnborough International Airshow 2020, 45 km a sud-est del centro di Londra, fissato dal 20 al 24 luglio. La manifestazione, a cadenza biennale dal 1962, si svolge negli “anni pari”, in alternanza con il Paris Air Show Le Bourget che si tiene in Francia nei “dispari”.

“È con grande rammarico che annunciamo che il Farnborough International Airshow 2020, previsto a luglio, è stato cancellato dopo attenta valutazione – si legge sul sito web della manifestazione – e l’impatto senza precedenti della pandemia globale di Coronavirus ha costretto questa decisione nell’interesse della salute e della sicurezza dei nostri espositori, visitatori, collaboratori e personale. Noi di Farnborough International condividiamo la delusione per il fatto che non siamo in grado di presentare l’Airshow come previsto, ma siamo determinati a continuare a lavorare insieme e assicureremo che il Farnborough International Airshow ritorni nel 2022 meglio che mai”.

In precedenza si era avuta la notizia che anche EBACE 2020 di Ginevra, importante evento che per la business aviation, sarà cancellato. Questo il comunicato degli organizzatori: “L’European Business Aviation Association (EBAA) e la National Business Aviation Association (NBAA) hanno annunciato la decisione di annullare la European Business Aviation Convention & Exhibition 2020 (EBACE2020), a causa delle preoccupazioni legate al rapido sviluppo del Coronavirus (COVID-19). L’evento doveva svolgersi a Ginevra dal 26 al 28 maggio 2020.

La decisione delle organizzazioni partner è arrivata quando le autorità svizzere hanno annunciato che tutti gli eventi di oltre 100 persone saranno banditi fino almeno al 30 aprile. Le autorità svizzere hanno anche affermato che avrebbero reintrodotto i controlli alle frontiere Schengen.

Cancellato anche il Royal International Air Tattoo 2020 fissata dal 17 al 19 luglio nella base britannica Royal Air Force Fairford, nel Gloucestershire. “Decisione non presa alla leggera per la crisi da Covid-19 che sta peggiorando di giorno in giorno – si legge nel comunicato degli organizzatori del Regno Unito – e che ci ha portato a concludere che la linea d’azione più prudente è quella di cessare qualsiasi ulteriore pianificazione per realizzare questo evento significativo”.

“Air Tattoo fa affidamento sul supporto di una vasta gamma di parti interessate – spiegano ancora i responsabili britannici della manifestazione – con la partecipazione di armi aeree internazionali, professionisti medici, squadre di sicurezza militare e servizi di emergenza, molti dei quali stanno fornendo un contributo fondamentale alla lotta contro questa crisi. Riteniamo che l’evento 2020 li avrebbe distolti da questo”.