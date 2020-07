Coronavirus, buoni risultati sull’uomo di un vaccino sviluppato in Australia

editato in: da

(Teleborsa) – Segnali di speranza arrivano dall’Australia sul fronte del vaccino contro il Covid-19. Sono infatti risultati positivi i primi test sull’uomo del vaccino Covax 19 contro il nuovo coronavirus.

Nella fase 1 di sperimentazione ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Il vaccino è stato sviluppato dall’Università Flinders di Adelaide ed è il primo fra i candidati vaccini in via di sviluppo in Australia a superare le sperimentazioni di fase 1.

Il vaccino è stato somministrato questo mese a 40 volontari sani, nessuno dei quali ha riportato effetti collaterali significativi o febbre. I risultati definitivi dello studio, in via di pubblicazione, sono stati comunicati da Nikolai Petrovsky, direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre.