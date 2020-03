Coronavirus, British Airways: compagnia in seria crisi. Pronta a taglio organici

editato in: da

(Teleborsa) – Si moltiplicano i segnali negativi per il trasporto aereo internazionale, fortemente colpito dall’emergenza coronavirus e dalle conseguenze dovute ai rischi di contagio. Conseguente rese più gravi anche dal blocco di tutti i collegamenti aerei Stati Uniti-Europa (ad eccezione di quelli con la Gran Bretagna) disposti per 30 giorni dal Presidente Usa Donald Trump a partire dalla mezzanotte di oggi 13 marzo, ora dell’east dell’America del Nord (le 6 del mattino di domani in Italia.

Le compagnie aeree stanno lasciando a terra parte della propria flotta e i relativi equipaggi. I canali di informazioni internazionali hanno ripreso i rumors rilanciati dal Financial Times, secondo cui, nonostante l’eccezione Trump per i collegamenti con l’UK, l’Amministratore delegato di British Airways, Alex Cruz, si appresterebbe a tagliare consistente parte dell’organico per evitare il tracollo finanziario.

L’impressione, manifestata da Cruz, è che si vada incontro a una globale crisi, senza precedenti nella storia dell’aviazione commerciale, più grave di quella successiva agli attentati dell’11 settembre 2001 contro le Torri Gemelle di New York. Come pure di quella affrontata con l’epidemia di Sars lo scorso decennio.