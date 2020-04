Coronavirus, Boeing valuta ridimensionamento forza lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – In Boeing nei prossimi mesi sono attesi migliaia di tagli al personale attraverso pensionamenti o buonuscite. L’indiscrezione arriva da Bloomberg che segnala come il costruttore di aeroplani statunitense si prepari ad affrontare uno storico crollo dei viaggi nel mondo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il piano di ridimensionamento del personale dovrebbe partire dagli Stati Uniti dove, comunque, verrebbero assicurate assunzioni mirate in alcuni settori “critici” come difesa e spazio. Secondo quanto riporta il sito di informazione finanziaria, inoltre, Boeing starebbe anche valutando un taglio della produzione per i jet a fusoliera larga, come i modelli 747-8i, 767, 777 e 787 Dreamliner, quando calerà la domanda.

Il mese scorso Boeing aveva quantificato in 60 miliardi di dollari gli aiuti necessari al settore per superare l’emergenza Coronavirus ed era stata rassicurata dal presidente Trump sul sostegno al comparto aeronautico della sua amministrazione.