Coronavirus, Bertolaso: “Ospedale a Fiera Milano pronto fine prossima settimana”

(Teleborsa) – Punto della situazione di Guido Bertolaso, già Capo della Protezione Civile e ora consulente del Governatore della Lombardia Attilio Fontana, sulla realizzazione del nuovo ospedale in allestimento nei locali della Fiera di Milano per la cura e l’assistenza dei pazienti più gravemente colpiti dal coronavirus.

“Stiamo portando avanti un grande gioco di squadra – ha dichiarato in serata Bertoloso proprio mentre il Premier Conte era impegnato a illustrare agli italiani l’ulteriore stretta per contenere i contagi – e prevediamo che entro la fine della prossima settimana saranno pronti i primi quattro moduli dell’ospedale. Poi, a mano a mano gli altri, per ospitare almeno 250 posti letto, con rianimazione, terapia intensiva e fasi successive di cura. Non abbiamo voluto affatto creare un lazzaretto con brandine, un luogo doive far morire le persone. Al contrario, è un vero e proprio grande centro dotate di tutte le attrezzature più moderne d’emergenza e diagnostiche per far vivere la gente, dove profonderemo sforzi fino all’ultima goccia di sangue”.