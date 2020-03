Coronavirus, BCC Busto Garolfo e Buguggiate: 10 milioni per prestiti a tassi agevolati

editato in: da

(Teleborsa) – L’emergenza Coronavirus per le aziende si combatte sul territorio con le banche locali. È questa l’idea che ha mosso l’iniziativa della BCC Busto Garolfo e Buguggiate – sostenuta da Confidi Systema – che ha messo in campo 10 milioni di euro per prestiti a tassi e condizioni agevolate per le aziende socie e clienti e e fronteggiare tempestivamente il fabbisogno di liquidità delle imprese e collaborare a garantirne la continuità produttiva.

Questo il commento di Roberto Scazzosi, presidente dell’istituto di credito: “Il nostro ruolo di banca locale ci impone di attuare iniziative di concreto sostegno al territorio, oltre naturalmente a favorire tutte le procedure e le misure stabilite dai decreti del governo, come la moratoria sui mutui”. Si tratta di un primo plafond, spiega Scazzosi, pronto ad essere incrementato qualora ce ne fosse bisogno.