Coronavirus, Autogrill: stima impatto 190 milioni su ricavi a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – “Alla luce del perdurare dell’incertezza sulla durata della pandemia e del suo impatto, non è possibile effettuare previsioni sulla gestione dell’esercizio in corso nel suo complesso: pertanto la guidance per il 2020 del Gruppo Autogrill sarà annunciata quando la situazione sarà più stabile”.

Lo annuncia la stessa società, con una nota, dopo che in data odierna “il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha esaminato i dati relativi ai ricavi consolidati al 29 marzo 2020 e le azioni di contenimento che il Gruppo ha posto in essere per fronteggiare l’emergenza COVID-19”.

Alla fine della prima settimana di marzo – si legge nel comunicato – “l’impatto negativo della pandemia sui ricavi era stimato per un ammontare di circa 25-30 milioni. Nelle settimane successive, la rapida escalation del virus, con la progressiva adozione di misure restrittive del traffico e della socialità in tutto il mondo, ha comportato un’ulteriore riduzione dei ricavi, con cali tra l’80 e il 90% nell’ultima settimana di marzo rispetto all’anno precedente. Al 29 marzo, l’impatto negativo della pandemia stimato sui ricavi è di circa 190 milioni.

A partire dal mese di febbraio, “il Gruppo ha predisposto in primo luogo misure straordinarie per tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui opera, adottando i più evoluti protocolli ma anche adottando iniziative specifiche come per esempio la predisposizione nei ristoranti di una segnaletica per agevolare il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone. Nei singoli Paesi inoltre sono state intraprese iniziative speciali di welfare per i dipendenti e di supporto alle comunità”.

Per quanto riguarda gli impatti finanziari e operativi del Covid-19, il Gruppo informa di aver “prontamente varato un piano di azione, ulteriormente intensificato nel mese di marzo con l’evolvere della situazione, con l’obiettivo primario di preservare la liquidità e di contenere i costi in tutte le geografie in cui opera”.

A fine marzo il Gruppo dispone di risorse finanziarie adeguate . pari a circa 600 milioni di euro – per affrontare un prolungato periodo di emergenza. Al fine di preservare la liquidità, tutti gli investimenti sono al momento sospesi o ridotti allo stretto necessario.

Autogrill “è nelle condizioni di poter gestire l’impatto dell’emergenza sui ricavi e sulla redditività“.

(Foto: © ricochet64 / 123RF)