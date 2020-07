Coronavirus, aumentano i contagi: 306 in 24 ore, 10 i decessi

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo giorno consecutivo di casi in aumento in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 306 nuovi contagi da coronavirus in più, dato che torna a superare la soglia dei 300 dopo un mese: mercoledì i casi erano 282, 129 quelli registrati martedì.

È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute nel consueto bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia.

In particolare è la Lombardia quella che registra il maggior numero di nuovi casi, 82 contro i 51 del giorno prima: in aumento anche i nuovi contagi in Emilia Romagna (55 nuovi casi), in Trentino (30), nel Lazio (26) e in Veneto (22).

Lieve aumento per i decessi, 10 quelli odierni contro i 9 del giorno prima di cui 3 in Lombardia, 5 in Veneto, 1 in Liguria e 1 nel Lazio: uil numero dei morti per Covid-19 in Italia sale a 35.092.

In aumento i guariti, 214 nelle ultime 24 ore contro i 197 del giorno prima, per un totale di 197.842. Sale per il secondo giorno di fila, il numero delle persone attualmente positive: sono 82 in più, 12.404 totali.

I ricoveri in regime ordinario calano di 11 unità, per un totale di 713, mentre in terapia intensiva si registra un paziente in più per un toale di 49. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.642.