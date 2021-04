Coronavirus, aumentano contagi con boom di tamponi

editato in: da

(Teleborsa) – Triplicano i tamponi in Italia, portando ad un aumento del numero dei casi positivi e dei decessi men che proporzionale, che fa scendere il tasso di positività al 4%. E’ quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 13.708 nuovi casi di positività (erano 7.767 ieri), a fronte di 339.939 tamponi effettuati (112.962 la vigilia). I morti sono stati 627 contro i 421 precedenti. Il tasso di positività si è portato al 4% dal 6,9%.

Gli attualmente positivi sono 547.837 – in calo di 7.868 rispetto alla viglia. Sono 514.838 quelli in isolamento domiciliare e 29.316 quelli ricoverati con sintomi. Presenti in terapia intensiva 3.683 persone, con 276 ingressi rispetto a ieri.

Il bilancio totale delle vittime è di 112.374 da inizio pandemia, mentre il totale dei contagiati è di 3.700.393.

La Lombardia resta al top con 2.569 nuovi contagi e 109 morti, mentre in Piemonte si sono registrati 1.464 casi e 79 decessi ed in Veneto 1.111 casi e 103 morti. La Campania ha riportato 1.358 nuovi casi e 34 morti, mentre il Lazio conta 1.081 nuovi casi e 47 decessi. Sul fronte della campagna vaccinale, si sono aperte oggi le prenotazioni per per chi ha 64-65 anni ((nati nel 1956 e 1957): attualmente sono le prenotazioni effettuate.

Frattanto, l’OMS conferma un aumento dei decessi e dei casi di Covid a livello mondiale negli ultimi 7 giorni, sesta settimana consecutiva in crescita: i casi di Covid sono aumentati del 5% a oltre 4 milioni, mentre il numero delle vittime è salito dell11% con oltre 71.000 nuovi decessi.

L’EMA ha annunciato oggi in conferenza stampa l’esito dell’esame approfondito sul vaccino AstraZeneca, che ha prodotto “rari casi” di trombosi e conferma “benefici superiori ai rischi”.