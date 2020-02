Coronavirus, appello Confindustria ad aziende: insieme per contrastare contagio

editato in: da

(Teleborsa) – Fare fronte comune contro il coronavirus mettendo in compartecipazione capacità produttiva per realizzare i dispositivi medici indispensabili per contrastare il contagio. Secondo le prime stime, infatti, da fine febbraio inizieranno a essere visibili le prime ripercussioni in termini di disponibilità dei prodotti. Questa la proposta lanciata da Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici, che ha chiamato a raccolta le imprese del settore. L’associazione ha, infatti, inviato una comunicazione a tutte le imprese associate chiedendo di segnalare la disponibilità a mettere la propria capacità produttiva a disposizione delle imprese in difficoltà per mancanza di materie prime e semilavorati. Si potrà così far fronte alla crescente richiesta di mascherine, tute, guanti e altri dispositivi medici specifici per contribuire all’arresto dell’emergenza sanitaria globale e garantire la continuità nell’approvvigionamento del nostro Sistema sanitario nazionale.

“Fare sistema in un momento come questo è fondamentale – afferma Boggetti – tutto il mondo sta facendo sforzi enormi per combattere la diffusione del virus e le imprese italiane dei dispositivi medici sono pronte a dare il meglio con la loro capacità di fare rete e generare coesione”

“Secondo le stime, appunto – aggiunge – da fine mese inizieranno a essere visibili le prime ripercussioni in termini di disponibilità dei prodotti. Sulle aziende italiane dei dispositivi medici pesa in particolare il mancato approvvigionamento di materie prime e semilavorati. In questo momento non è possibile fare previsioni, ma siamo in costante contatto con il ministero della Salute e siamo aperti alla piena collaborazione per individuare le procedure da adottare. La crescita a tripla cifra della richiesta di mascherine e igienizzanti registrata negli ultimi mesi impone il massimo sforzo da parte di imprese e istituzioni“.