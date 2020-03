Coronavirus, annullato Forum di Cernobbio

editato in: da

(Teleborsa) – La Confcommercio ha annullato il Forum di Cernobbio previsto per il 20 e 21 marzo prossimi per “evidenti motivi legati all’emergenza Coronavirus”. Lo annuncia in una nota la confederazione dei commercianti.

Anche Vinitaly si è “arreso” al Coronavirus. Inizialmente confermato, Veronafiere ha deciso di rinviare le date di Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood al 14-17 giugno 2020 “in considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale”. Lo ha comunicato ieri Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronafiere.