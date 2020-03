Coronavirus, Anfia: “Necessario intervento Governo per automotive”

editato in: da

(Teleborsa) – “L’epidemia da Covid-19 rappresenta ormai un’emergenza per tutti i paesi europei e sta già mettendo a dura prova la produzione e il mercato automotive – in Italia, ad esempio, sono chiuse per emergenza tutte le concessionarie – ma i contraccolpi maggiori sono attesi per i prossimi mesi”. L’allarme arriva dal presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri, che lancia un appello al Governo affinché nei prossimi mesi, se necessario, metta in campo “un intervento ad hoc” dedicato a un settore “già messo a dura prova dalla transizione tecnologica e produttiva”.

“Febbraio – spiega Scudieri commentando i dati dell’Acea sulle immatricolazioni in Europa (-7,4%) – è ancora un mese in sordina per il mercato dell’auto europeo, per via di svariati fattori, tra cui le riforme della tassazione dei veicoli in alcuni Stati membri, che come già rilevato a gennaio avevano prodotto un’anticipazione degli acquisti a fine 2019, ma anche l’indebolimento dell’economia e il clima di incertezza dei consumatori”. Tutti e cinque i major market, includendo il Regno Unito, che insieme rappresentano il 70% del totale immatricolato, accusano una flessione delle immatricolazioni nel mese. “In questi cinque paesi (Italia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) – spiega il Presidente dell’Ancia – continuano a diminuire le immatricolazioni di auto nuove diesel: -17% a febbraio, con una quota del 31,6% sul totale (era il 35,4% a febbraio 2019) e -19% nel bimestre, con una quota del 30,5%, quattro punti in meno dello stesso periodo del 2019″. Buona, invece, – conclude Scudieri – “la performance del mercato delle vetture ad alimentazione alternativa, con quote di penetrazione che a febbraio raggiungono il 20,4% in Italia, il 17,5% nel Regno Unito, il 16,5% sia in Francia sia in Spagna e il 16,3% in Germania”.