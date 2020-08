Coronavirus, ancora un triste record per la Spagna

editato in: da

(Teleborsa) – Non si ferma, purtroppo, la marcia del coronavirus in Spagna dove si sono registrati 3.715 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Il ministero spagnolo della Sanità. Un numero così alto di nuovi contagi non lo si registrava dalla fine di maggio: lo riferisce l’agenzia Efe.

Particolarmente colpita è la comunità di Madrid, con 1.121 nuovi infettati nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto ai 581 contagi del bollettino di ieri.



Complessivamente, i contagi dall’inizio dell’epidemia sono 370.867 e i morti 28.797.