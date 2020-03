Coronavirus, anche per dipendenti Aeroporti di Puglia cassa integrazione straordinaria

editato in: da

(Teleborsa) – A partire da domani mercoledì 1 aprile anche per i dipendenti di Aeroporti di Puglia, al pari dei colleghi degli altri scali aerei italiani, si apre la procedura della cassa integrazione straordinaria. La decisione – precisa la società di gestione – è stata presa in accordo con i sindacati e non comporterà la perdita di alcun posto di lavoro, “anzi ne tutela e garantisce il mantenimento”. D’accordo anche il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Intanto, in attesa della ripresa dei voli e del sistema turistico, aeroportuale e, più in generale della mobilità, nello scalo di Bari continuano atterraggi e decolli dei voli umanitari. In sinergia con Regione Puglia e Protezione Civile, Aeroporti di Puglia ha messo a disposizione la propria pista di volo per l’arrivo di voli carichi di dispositivi necessari al sistema sanitario regionale per il contrasto al coronavirus.