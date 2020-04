Coronavirus, ANA: altra riduzione dei collegamenti internazionali per Giappone

editato in: da

(Teleborsa) – Con il progredire della diffusione dell’epidemia di COVID-19, e per rispondere alla diminuzione della domanda di voli aerei, All Nippon Airways (ANA) sta ulteriormente modificando il suo operativo in tutto il mondo. Dal 25 aprile al 15 maggio in Europa opereranno così i voli da Londra e Francoforte per Tokyo Haneda con frequenza rispettivamente bisettimanale e trisettimanale.

Durante questo periodo di 20 giorni, subiranno modifiche un totale di 3.323 voli che operano su 71 diverse rotte. Per quel che riguarda l’Europa, rimangono temporaneamente sospesi i voli per Tokyo da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles, Parigi e Vladivostok.