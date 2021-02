Coronavirus, alle 19 riunione operativa Governo-Cts per nuovo Dpcm

editato in: da

(Teleborsa) – Alle ore 19 il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una riunione operativa con il Comitato tecnico-scientifico e alcuni ministri per accelerare la preparazione del nuovo Dpcm con le norme per contenere i contagi da Covid-19 prima del 5 marzo, quando scadrà quello in vigore. Alla riunione prenderanno parte anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli mentre i ministri chiamati in causa secondo quanto riporta Ansa dovrebbero essere Giorgetti, Patuanelli, Speranza, Franceschini, Gelmini e Bonetti.

Domani il ministro della Salute Roberto Speranza è atteso alla Camera per le sue comunicazioni nel quadro dell’interlocuzione tra governo e Camere sul provvedimento.

Il Lombardia il presidente Attilio Fontana ha intanto firmato un’ordinanza per istituire in tutta la Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Cremona, una zona arancione rafforzata. Oltre alle misure standard, saranno chiuse le scuole d’infanzia, elementari e medie, vigerà il divieto di recarsi nelle seconde case, sarà previsto l’utilizzo dello smart working dove possibile com la chiusura della attività in presenza.

Nel frattempo sono 13.314 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 303.850 tamponi totali (ieri 170.672) di cui 143.228 molecolari (ieri 84.185) e 160.622 test rapidi (ieri 86.487). Cala il rapporto positivi/tamponi totali a 4,38% (ieri 5,64%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza ha superato quota 2,8 milioni.

Sono 356 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a superare quota 96mila morti da inizio pandemia. In leggera crescita sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 28 in più, 2.146 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 140 in più rispetto a ieri (sono 18.295 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (2.480), seguita da Emilia Romagna (1.588), Campania (1.436), Veneto (1.062) e Piemonte (1.023).