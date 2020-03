Coronavirus, Air Thaiti volo record non stop da Pacifico a Francia per rimpatri

editato in: da

(Teleborsa) – Volo record non stop dalla Polinesia francese a Parigi per motivi umanitari di Air Thaiti Nui ieri domenica 15 marzo per permettere il rimpatrio di un gruppo di persone a scopo precauzionale causa coronavirus. Normalmente la compagnia effettua voli regolari di linea dall’arcipelago del Sud Pacifico alla Francia con scalo intermedio a Los Angeles, sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Il collegamento speciale, che fa parte di un programma avviato il 13 marzo e che prevede anche altri servizi di questo tipo ma con stop negli Usa, è stato operato da un Boeing 787-9 Dreamliner. Dal Tahiti International Airport di Papeete (PTT) a Paris Charles De Gaulle (CDG) l’aereo, volo TN064, ha percorso senza scalo la distanza di 8.485 miglia nautiche (15.714 Km) in 16 ore e 20 minuti, stabilendo uno dei maggiori record su lunga distanza senza fermate intermedie per un velivolo commerciale passeggeri.