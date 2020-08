Coronavirus accelera nel mondo: 20 milioni di contagiati

editato in: da

(Teleborsa) – Accelera il coronavirus nel mondo con i contagi che hanno raggiunto quota 20 milioni: questi i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University (USA), che riporta anche 733.897 morti fino ad oggi.

Nel dettaglio, i casi confermati sono ora 20.001.019. Agli Stati Uniti va il triste primato di Paese con il maggior numero di contagi 5.085.821 (25,4% del totale), seguito da Brasile con 3.057.470 (15,2%), India con 2.215.074 (11%), Russia con 890.799 (4,4%) e dal Sudafrica con 563.598 (2,8%). I primi 5 milioni di casi in tutto il mondo sono stati riportati il 21 maggio, i 10 milioni sono stati raggiunti il 28 giugno, mentre i 15 milioni sono stati superati il 22 luglio, un trend che conferma l’accelerazione della pandemia, smentendo al contempo il carattere della stagionalità perché sono colpiti paesi caldi come paesi in cui c’è un inverno comunque mite.

Intanto, il Ministero della Salute giapponese ha rilevato 842 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Per la prima volta in 13 giorni il numero di infezioni riportate in un giorno è sceso sotto i mille.

Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus per la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 388 nuovi contagi portando a 5.929 il totale dei casi confermati nel Paese.