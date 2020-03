Coronavirus, ABI e sindacati condividono Protocollo per prevenzione

editato in: da

(Teleborsa) – L’Associazione Bancaria Italiana ed i sindacati dei lavoratori del credito si uniscono per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus nel settore bancario siglando un Protocollo con le misure di prevenzione.

L’obiettivo, si legge in una nota, è di “fare in modo che l’attività delle banche continui a svolgersi con la massima attenzione alla tutela della salute di tutte le persone interessate, clientela e lavoratrici/lavoratori e in conformità con le previsioni normative”. Per fare questo, il Protocollo ha individuato che lo strumento migliore è l’utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all’esterno delle filiali, limitando la necessità di recarsi all’interno delle filiali stesse.

“Il Protocollo di oggi – afferma Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – conferma la piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, delle imprese associate ad ABI, delle Organizzazioni sindacali e dell’Associazione Bancaria Italiana della particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e del ruolo che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto dell’economia nazionale, delle imprese e delle famiglie”.