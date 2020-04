Coronavirus, a Wuhan si allentano le restrizioni

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo 76 giorni Wuhan prova a tornare lentamente alla normalità. Nel cuore dell’epidemia di Coronavirus in Cina – nel capoluogo della provincia dell’Hubei sono stati registrati il 61% dei casi ufficiali di Covid-19 di tutto il paese – infatti domani 8 aprile cadranno molte delle restrizioni decise lo scorso 23 gennaio per contenere la diffusione del virus. Ai cittadini infatti sarà permesso di lasciare la città via treno, auto e aereo e molte attività non essenziali potranno riaprire le loro porte.

L’allentamento del lockdown è arrivato nel giorno in cui in tutta la Cina si registrano zero decessi a causa del Coronavirus da quando è iniziata l’emergenza, ma la parziale riapertura della città di Wuhan è stata accolta dai suoi cittadini in modo tutt’altro che in un clima di festa. Come riporta Reuters, infatti, sono ancora tante le preoccupazioni degli abitanti: dalle difficoltà economiche di molte attività – secondo una lettera del settore alberghiero della città pubblicata la scorsa settimana, a rischio chiusura ce ne sarebbero più di 80mila – alla paura di un nuovo contagio di massa a causa degli infetti asintomatici che spingerà molti a restare nelle proprie case, senza contare le ripercussioni psicologiche che la quarantena avrà sulla popolazione. Restano ancora in vigore invece gli obblighi relativi allo stato di buona salute da mostrare via app e quello di un valido motivo per lasciare l’abitazione.