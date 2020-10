Coronavirus, a Manchester massimo livello allerta. Impennata vittime in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Regno Unito ancora nella morsa del coronavirus con i numeri giornalieri che vanno ad incrementare un già tragico bilancio: mai si erano registrati così tanti contagi in 24 ore, 21.330, e 41 vittime, toccando una quota di decessi che non raggiungeva del 5 giugno.

Nel Paese è entrato in vigore il sistema a 3 livelli d’allerta in base alla diffusione della malattia, con conseguenti diverse restrizioni, in virtù del quale il Premier Boris Johnson ha imposto il terzo e massimo livello anche all’area di Greater Manchester, città di circa 2,8 milioni di residenti, spiegando che i Ministri hanno impiegato 10 giorni cercando di raggiungere un accordo con il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e che il Governo ha fatto una “generosa offerta” di sostegno finanziario. “Il sindaco purtroppo non l’ha accettata e data la situazione di salute pubblica devo ora procedere con lo spostamento della Greater Manchester al livello di allerta ‘molto alta’ “, ha detto Johnson in conferenza stampa.

Altri 20.468 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 262 decessi in Francia, con il bilancio complessivo delle vittime che sale così a 33.885 morti, secondo il Ministero della Salute.

Intanto, arriva un nuovo monito all’Europa dal direttore per le emergenze dell‘Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan: la nuova veloce diffusione del virus dipende “per buona parte” dalla non adeguata applicazione della misura della quarantena, con cui isolare i contatti delle persone positive. Secondo Ryan, circa la metà dei 48 Paesi europei membri dell’agenzia ha registrato un aumento di circa il 50% dei casi nell’ultima settimana.