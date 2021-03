Coronavirus a due velocità: Gran Bretagna corre, Germania chiude fino al 18 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Corre la campagna vaccinale in Gran Bretagna che esce, dunque, vincente dalla exit strategy “a tappe forzate” studiata dal Governo guidato da Boris Johnson che si gode il successo: ieri, nel Paese, elle ultime 24 ore, si sono registrate 17 morti per Covid, il dato più basso degli ultimi 6 mesi, confermando una tendenza in costante discesa. Poco più di 5000 i nuovi contagi.

In pochi giorni, drastico calo dei decessi, crollati del 42% così come la curva dei contagi che scende, seppur più lievemente del numero delle vittime. Con 800.000 iniezioni giornaliere, il Regno Unito, con Usa e Israele è in cima alle graduatorie mondiali in quanto a somministrazione.

Il piano, presentato a fine febbraio, viaggia su un doppio binario:graduale ritorno alle lezioni in presenza nelle scuole con aprile che segnerà la ripresa delle attività sportive amatoriali, palestre comprese. A fine dovrebbe arrivare anche il semaforo verde, pur con limitazioni, a pub e ristoranti. Dal mese successivo, via libera – tranne imprevisti – alle manifestazioni all’aperto.

Per una Gran Bretagna che corre, c’è una Germania che frena. Secondo quanto scrive Bild, c’è l’accordo fra il governo tedesco e i Laender sul prolungamento del lockdown in Germania fino al 18 aprile.

La Germania è entrata in una “nuova pandemia” a causa della diffusione delle varianti del Covid-19, ha detto senza giri di parole la cancelliera tedesca Angela Merkel annunciando misure restrittive più severe al termine di una maratona di colloqui con i leader regionali. “Abbiamo un nuovo virus. E’ molto più letale, molto più infettivo e contagioso per molto più tempo”, ha detto la Merkel in una conferenza stampa a Berlino.