CoreLogic in rally, riceve offerta da CoStar

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in forte rialzo Corelogic, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 6,37%.

A fare da assist contribuisce l’annuncio da parte di CoStar dell’intenzione di acquistare il fornitore di dati e analisi in una operazione interamente in azioni dal valore di 6,9 miliardi di dollari. Gli azionisti CoreLogic riceveranno 0,1019 azioni CoStar per ogni azione in possesso pari a circa 95,76 dollari per azione.



Comparando l’andamento del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, si nota che Corelogic mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +6,12%, rispetto a +0,41% dell’indice del basket statunitense).

L’esame di breve periodo di Corelogic classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,62 USD e primo supporto individuato a 86,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,79.