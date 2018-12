Corea, prove di disgelo per il nuovo anno: Kim, leader del Nord, promette più colloqui con il collega del Sud, Moon

editato in: da

(Teleborsa) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di incontrare il presidente del Sud Moon Jae-in “frequentemente” il prossimo anno per discutere della denuclearizzazione della penisola. Il segnale è contenuto in una rara lettera inviata a Seoul, come ha reso noto l’ufficio di Moon. Il capo del Nord isolato si è già incontrato con Moon tre volte quest’anno – due volte nella località di frontiera di Panmunjom e una volta nella capitale settentrionale Pyongyang – in una dinamica di accelerazione della spinta riconciliatrice.



PROVE DI DISGELO – Durante la visita di Moon a Pyongyang lo scorso settembre, Kim aveva promesso di restituire la visita nella capitale del Sud, Seoul “il prima possibile” ma il tanto atteso viaggio non si e’ ancora materializzato.

LA PROMESSA DI KIM: PIU’ COLLOQUI NEL 2019 – Kim Jong Un ha dunque “espresso l’intenzione di incontrare Moon frequentemente nel 2019” per perseguire la pace e “risolvere insieme la questione della denuclearizzazione della penisola”, ha fatto sapere il portavoce.