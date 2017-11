Corea Nord, pressing degli USA sulla Cina: “Agire presto&#...

(Teleborsa) – Sulla Corea del Nord “credo davvero che ci sia una soluzione come lo credi tu”: così il presidente americano Donald Trump all’omologo cinese Xi Jinping aprendo il bilaterale allargato alle delegazioni.

L’inquilino della Casa Bianca sollecita Pechino ad “agire velocemente”, e la Cina ribadisce il proposito di voler lavorare “alla denuclearizzazione” della penisola coreana: le sanzioni ONU e il dialogo, ha detto il presidente cinese nelle dichiarazioni congiunte, “sono le chiavi per risolvere” il problema del nucleare dei missili balistici di Pyongyang.

Per Xi Jinping l’unico destino di Cina e USA è quello della “collaborazione”. Questo è stato uno dei passaggi fondamentali dell’intervento del presidente cinese nella Grande sala del popolo durante il vertice con Trump. E proprio in virtù di questa collaborazione i due leader hanno annunciato la firma di accordi per oltre 250 miliardi di dollari.