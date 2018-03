Corea del Nord apre alla strada del dialogo. Trump: “Mondo guarda e aspetta!”

(Teleborsa) – Segnali di distensione tra Corea del Nord e Corea del Sud.

Stando a quanto riporta il New York Times, il leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe informato alcuni diplomatici sudcoreani della sua intenzione di avviare trattative con gli Stati Uniti per discutere di cooperazione e abbandonare il programma nucleare e missilistico.

A fine aprile sarebbe in programma un primo summit tra i due Paesi. L’accordo sarebbe arrivato durante un colloquio con la delegazione sudcoreana a Pyongyang con il leader della Corea del Nord.

Il presidente Trump su Twitter non nega “i progressi consistenti nei colloqui con la Corea del Nord”, ma constata che “il mondo sta guardando e aspettando! Può essere una falsa speranza, ma gli Stati Uniti sono pronti ad andare duro in entrambe le direzioni!”, tuona

Trump che tuttavia riconosce: “Per la prima volta in molti anni, tutte le parti in causa stanno compiendo uno sforzo serio”.

La prospettiva di una distensione delle tensioni internazionali si ripercuote sul mercato dei cambi, con il dollaro in caduta rispetto alla moneta unica, con il cambio L’Euro / Dollaro USA mostra un progresso dello 0,45%.