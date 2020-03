Coraggio e talento per reagire al Coronavirus: “L’Italia Chiamò”

editato in: da

(Teleborsa) – Giornate di preoccupazione per il nostro Paese, da Nord a Sud, chiamato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, deflagrata all’improvviso ed esplosa in tutta la sua potenza. Imperativo, reagire: una sfida da vincere, insieme e uniti per rispondere alle difficoltà con l’ingegno e il talento, che da sempre ci caratterizzano.

Ed è proprio che con questo spirito che venerdì 13 marzo si terrà “L’ITALIA CHIAMÒ”, importante iniziativa benefica per l’acquisto di nuove postazioni di cura nei reparti di terapia intensiva, attraverso una raccolta fondi coordinata dalla Protezione Civile.

Una maratona di 18 ore no stop che prenderà vita in live streaming dalle 6.00 alle 24.00 su litaliachiamo2020.it, su YouTube e su centinaia di altri siti di news e di emittenti che metteranno a disposizione le proprie frequenze e i propri spazi che vedrà l’avvicendarsi ai microfoni di personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e di tutta la società civile.

Tutti uniti, dunque, nel più grande live streaming di tutti i tempi per raccontare al mondo come reagisce l’Italia davanti all’emergenza Coronavirus. E per ribadire, oggi più che mai, come sia necessario ascoltare le indicazioni che ci vengono fornite per contenere il contagio: perché “rimanere in casa” non è tempo perduto ma l’occasione per fare qualcosa di straordinario.