Copernicus, Thales Alenia Space porta IRIS a bordo del satellite CRISTAL

(Teleborsa) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and Space, per sviluppare i due radar altimetri interferometrici IRIS (Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow) per la missione CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter).

La missione fa parte dell’ampliamento del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in partnership con la Commissione Europea. Copernicus, programma europeo di punta, fornisce dati di osservazione della Terra e in situ, oltre ad un’ampia gamma di servizi per il monitoraggio e la protezione ambientale, il monitoraggio del clima e la valutazione delle catastrofi naturali per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei.

Il satellite CRISTAL trasporterà, per la prima volta, un radar altimetro a doppia frequenza nelle bande Ku/Ka per misurare e monitorare lo spessore del ghiaccio marino e lo spessore della neve che lo ricopre. IRIS migliorerà in modo significativo l’accuratezza della misurazione fornita dai suoi predecessori.

La misurazione dello spessore del ghiaccio marino sarà di supporto alle operazioni marittime e sarà di aiuto nella pianificazione delle attività nelle regioni polari. Oltre a questo, il sistema IRIS sarà importantissimo per tenere traccia delle variazioni di spessore dei ghiacci polari, importante indicatore della salute del nostro pianeta, partecipando a programmi di portata e spessore mondiali.

L’altimetro IRIS è progettato e sarà poi realizzato sulla base dell’eredità dei diversi programmi della linea di prodotti altimetrici di Thales Alenia Space, che comprendono SIRAL-2, Poseidon 4 a bordo di Sentinel-6/Jason-CS, Alti-Ka sul satellite CNES/ISRO e KaRIn a bordo del satellite SWOT del CNES/JPL.