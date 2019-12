Cooperative: solo 1 su 10 crede nella ripresa ma si continua ad assumere

editato in: da

(Teleborsa) – Cooperative sempre più pessimiste sul futuro dell’economia italiana: per il quinto quadrimestre consecutivo i giudizi sfavorevoli prevalgono su quelli positivi e solo 1 su 10 prevede un miglioramento dell’economia italiana nel breve periodo. Unica nota positiva il lavoro, nonostante il sentiment diffuso 2 su 10 hanno continuato ad assumere e 7 su 10 hanno mantenuto stabili i livelli occupazionali. I dati emergono dalla nota congiunturale elaborata dal centro studi Confcooperative – Fondosviluppo sulla base delle indicazioni raccolte dalle cooperative nel corso del terzo trimestre 2019.

Fatturato

Il recupero della domanda inferiore alle attese ha finito per pesare sul fatturato delle cooperative aderenti. Hanno chiuso il quadrimestre con il segno più il 28% contro un 23% che ha fatto segnare passi indietro. A soffrire sono in particolare le PMI cooperative, tra le grandi imprese infatti scende al 13% la quota di chi registrato un arretramento del volume di affari.

Lavoro

Il quadro occupazionale presenta una prevalente stazionarietà. Il 67% delle cooperative ha mantenuto stabili i livelli occupazionali, mentre quelle che hanno aumentato gli occupati, 19%, superano di gran lunga quelle che hanno ridotto la forza lavoro, 13%.

Competitività

Per l’83% delle cooperative la percezione del posizionamento competitivo è rimasto stabile, nelle altre i giudizi negativi sono saliti dal 5% del precedente quadrimestre al 9% in quello preso in esame.

Accesso al credito

Sul fronte creditizio meno di 3 cooperative su 10 si sono rivolte in banca per l’accesso al credito. Di queste 9 su 10 sono riuscite a ottenerlo, al 7% è stato concesso un importo inferiore a quello richiesto. Si registra su tutti un peggioramento sulle condizioni con cui è stato concesso il credito sia in termini di durata dei tempi dell’istruttoria che di appesantimento delle garanzie