Cooperative, contano 1,2 milioni di occupati in Italia

(Teleborsa) – Una analisi importante, quella eseguita dall’Unione Europea delle Cooperative, su dati della Camera di Commercio di Milano. In occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative, indetta dalle Nazioni Unite per sabato 6 luglio, è stato raccolto un dato che vedrebbe il superamento di 1,2 milioni di posti di lavoro nelle cooperative in Italia, dalla logistica alle pulizie civili e industriali, dal sociale all’edilizia, dai trasporti alla pesce.

UECOOP spiega che l’85% di addetti nelle cooperative hanno un contratto stabile a tempo indeterminato, con le assunzioni concentrate per il 58,5% nella fascia che va dai 30 ai 49 anni. Un assunto su 2 è donna, e il circa 66% ha un diploma di scuola secondaria. In totale, gli operai rappresentano il 64,8%, mentre gli impiegati il 30,8%, i restanti sono praticanti o dirigenti.

Le cooperative si sono rivelate come un formidabile motore di integrazione per migliaia di stranieri arrivati in italia, con quasi 636 mila persone che hanno acquisito la cittadinanza all’interno di un percorso fatto di occupazione, oltre che di doveri e diritti. Il lavoro – conclude UECOOP – è percepito da 6 italiani su 10 come una delle misure strategiche per l‘inserimento dei migranti nella società nazionale.