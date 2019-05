Coop Alleanza 3.0: nel 2018 perdita “monstre” di 289 milioni. Al via piano di rilancio

editato in: da

Coop Alleanza 3.0 ha approvato il bilancio 2018, chiuso con ricavi per 4,8 miliardi di euro, in sostanziale tenuta rispetto al 2017, e una perdita “monstre” di 289 milioni di euro. Pronto il piano di rilancio quadriennale.



AL VIA PIANO DI RILANCIO – Il colosso delle cooperative, nato nel 2016 da una fusione tra Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense, aveva chiuso l’esercizio 2017 con una perdita di oltre 37 milioni, ha appena varato un piano di rilancio che si focalizzerà sul cuore della sua attività principale, quindi le vendite alimentari: secondo le previsioni, porterà già quest’anno il Margine operativo di Gruppo in positivo, recuperando oltre 150 milioni di euro nel 2022 rispetto a oggi, mentre i ricavi toccheranno i 5,3 miliardi di euro.

La coop, colosso della grande distribuzione, conta su 459 punti vendita in 12 regioni, circa 2 milioni e 340mila soci e poco più di 23mila dipendenti ed è presieduta da Adriano Turrini che in una intervista al Resto del Carlino spiega il passivo.

“E’ frutto del piano di rilancio, forte, che stiamo portando avanti. Per liberare risorse abbiamo messo in atto diversi interventi, non ricorrenti, finalizzati ai risultati futuri: accantonamenti e svalutazioni di voci immobiliari, finanziarie, creditizie, che hanno pesato per 185 milioni di euro”.

Il Presidente, quindi, rassicura i soci: “La scelta di affrontare il 2018 come una sorta di “stress test” in chiave rilancio non incide in alcun modo sulla sicurezza del Prestito sociale pari a 3,6 miliardi affidatole dai 400.000 soci prestatori, che può fare affidamento su un solido patrimonio del valore di 2,1 miliardi di euro – ha precisato.

“Nel Piano di Rilancio, si legge ancora, abbiamo detto che il prestito è al sicuro, a disposizione dei prestatori in qualunque momento. Per fornire una rappresentazione corretta della situazione e dei nostri intendimenti: tutti i parametri previsti dalla legislazione attuale, anche anticipando le ipotesi di maggior salvaguardia, sono ampiamente rispettati da Coop Alleanza 3.0, e ancor più, il nostro Piano di Rilancio pone una fortissima attenzione alla protezione del Prestito sociale”.“

Turrini, si mostra dunque fiducioso della possibilità di rilanciare l’intera offerta dei supermercati e punti vendita Coop con un piano aziendale quadriennale che punta al ripensamento dei grandi ipermercati.

“Nei prossimi quattro anni la Cooperativa sarà impegnata nel razionalizzare e ripensare le grandi superfici di vendita e l’impostazione commerciale, – ha spiegato – focalizzando il proprio valore su una proposta di convenienza imperniata sul prodotto a marchio Coop e sulla sostenibilità sociale.”