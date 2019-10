Contratti, Furlan: OK intesa per rinnovo del settore elettrico

editato in: da

(Teleborsa) – “Una bella notizia il rinnovo del contratto di lavoro molto innovativo del settore elettrico. Si tutelano le retribuzioni e si aggiungono nuove garanzie per i lavoratori di un comparto fondamentale per lo sviluppo del paese, l’ambiente e i cittadini. Complimenti alla Flaei Cisl”. Lo scrive su Twitter la leader della Cisl, Annamaria Furlan, commentando l’intesa raggiunta nella notte per l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore elettrico che interessa circa 50mila lavoratori.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)