Contrasto al coronavirus: Apple rilascia strumento per controllo dati mobilità

(Teleborsa) – Dopo Google e Facebook, anche Apple ha rilasciato un nuovo strumento per l’analisi dei dati sulla mobilità tramite le informazioni raccolte da Apple Maps, per aiutare nel contrasto alla diffusione del coronavirus. “Questi dati – spiega – possono fornire spunti a governi locali ed autorità sanitarie e possono anche essere utilizzati come base per nuove politiche pubbliche. Mostrano il cambiamento negli spostamenti delle persone che guidano, vanno a piedi o prendono mezzi pubblici nelle loro comunità”.

In Italia, ad esempio, scorrendo il grafico reso disponibile da Apple, al 12 aprile gli spostamenti sono crollati dell’87%, in Gran Bretagna del 76%, negli Stati Uniti del 63% e in Germania del 54%.

In particolare, nel nostro paese, gli spostamenti con i mezzi pubblici hanno registrato un crollo del 91%, quelli a piedi dell’89% e con la macchina del 87%.