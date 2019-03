Contraffazione: in Lombardia persi 17.000 posti lavoro l’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Quando si parla di contraffazione i numeri sono sempre allarmanti. Se n’è parlato nel corso del convegno “Contraffazione: minaccia e danno sociale” presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia dove è intervenuta l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Promossa da Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con Indicam (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) e con il patrocinio di Confcommercio Lombardia.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’argomento e e lanciare un allarme sulla tutela dei lavoratori che vedono minacciato il loro posto di lavoro a causa di questo mercato illegale.

Come dicevamo, dati e prospettive che illustrano la piaga della contraffazione sono sempre più allarmanti. “Nella sola Lombardia – ha spiegato Rizzoli in una nota – sarebbero oltre 17.000 i posti di lavoro andati persi ogni anno, 88.000 in Italia, un prezzo che la nostra Regione e il nostro Paese non possono e non devono pagare alla criminalità”. La stima dei posti di lavoro persi è ricavata sulla base delle rilevazioni Ocse del 2016 elaborati da Indicam. Accanto alle stime, i numeri reali dei sequestri.

I dati più recenti disponibili, del 2017, sembrano indicare un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente: il numero di sequestri di prodotti ‘falsi’ effettuati in Lombardia e’ stato di 3.209 – circa il 23% delle confische effettuate su tutto il territorio italiano – contro i 3.657 dell’anno precedente.



Nel 2017 la prima categoria merceologica per numero di sequestri in Lombardia è stata quella di orologi e gioielli, con 1.298 confische effettuate. A seguire, il comparto degli accessori di abbigliamento (554 sequestri) e dell’abbigliamento (306 sequestri).