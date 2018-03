Conto alla rovescia per lancio dazi Trump

(Teleborsa) – L’annuncio dei dazi USA su acciaio ed alluminio è questione di ore. Si attende per oggi, 8 marzo, la firma da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, della misura che ha convinto il consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohn a farsi da parte.

L’appuntamento, secondo indiscrezioni del New York Times, è previsto per questo pomeriggio alle 18 italiane. Anche se dovesse firmare oggi una proclamazione presidenziale, le tariffe comunque potrebbero non entrare in vigore immediatamente.

Una mossa che sembra una punizione per la Cina, già presa di mira con tariffe su pannelli solari e lavatrici. Ma il Governo di Pechino non resterà a guardare a annuncia che è pronto a rispondere.

Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione colpendo “sia il promotore sia il bersaglio in un mondo globalizzato”. Nel caso maturi, “la Cina darà una giustificata e necessaria risposta”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi. “Noi speriamo che la Cina e gli Stati Uniti abbiano un dialogo calmo e costruttivo su basi paritarie – ha detto il ministro – sottolineando che malgrado elementi di competizione, i legami tra Cina e USA “sono definiti più di partnership che di rivalità”.

Intanto Bruxelles fa sapere che non resterà a guardare. La Commissione europea ha avvisato Washington su un eventuale ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio(World Trade Organization – WTO).