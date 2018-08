Continuità territoriale con la Sardegna, biglietti in vendita per la Winter

editato in: da

(Teleborsa) – La proroga del regime di voli agevolati da e per la Sardegna, siglato dal Ministero dei Trasporti, ha fatto scattare la messa in vendita dei biglietti per la stagione invernale, che prenderà il via il 28 ottobre 2018, sulle tratte interessate alla continuità territoriale aerea operate da Alitalia e da Air Italy.

I voli – da e per Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma e di Milano – possono essere prenotati sui portali web delle compagnie o attraverso le agenzie e le biglietterie aeroportuali.

Nei prossimi giorni Blue Air consentirà l’acquisto dei biglietti per il collegamento Alghero-Roma-Alghero.