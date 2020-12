Continua in positivo la seduta della Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a essere scambiati su livelli record gli indici americani, anche grazie alle buone notizie sul fronte politico, con Donald Trumo che ha firmato il maxi pacchetto di stimoli all’economia americana da 900 miliardi di dollari.

Il Dow Jones avanza a 30.398 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,06%); sulla stessa linea, sale l’S&P 100 (+1,22%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,90%), beni di consumo secondari (+1,81%) e informatica (+1,10%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+3,36%), Walt Disney (+3,29%), Goldman Sachs (+1,43%) e Visa (+1,43%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Pfizer, che continua la seduta con -1,40%.

Contrazione moderata per Boeing, che soffre un calo dello 0,59%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tripadvisor (+5,85%), Amazon (+3,86%), Ross Stores (+3,58%) e Apple (+3,36%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -4,72%.

In rosso Electronic Arts, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,63%.

Spicca la prestazione negativa di Biogen, che scende dell’1,45%.

Tractor Supply scende dell’1,44%.