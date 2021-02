Continua a correre Wall Street, con lo sgonfiarsi della retail mania

editato in: da

(Teleborsa) – Archiviata la bolla GameStop, con il titolo in perdità di oltre il 50%, la borsa americana corre per il secondo giorno di fila. A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+1,95%), che raggiunge i 30.801 punti; sulla stessa linea, balzo dell’S&P-500, che continua la giornata a 3.837 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,59%); con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,66%).

I listini americani anticipano anche i buoni risultati attesi dalle trimestrali di Amazon e Alphabet (holding di Google), che verranno diffusi una volta che i mercati avranno chiuso.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+2,88%), beni di consumo secondari (+2,61%) e beni industriali (+2,11%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Raytheon Technologies (+4,38%), American Express (+4,25%), Caterpillar (+4,24%) e Goldman Sachs (+4,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pfizer, che prosegue le contrattazioni a -2,72%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Wynn Resorts (+4,59%), Tesla Motors (+4,45%), Fiserv (+3,86%) e Starbucks (+3,67%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Bed Bath & Beyond, che ottiene -13,65%.

Seduta drammatica per Vertex Pharmaceuticals, che crolla del 6,46%.

Sensibili perdite per Discovery, in calo del 4,51%.

In apnea Twenty-First Century Fox, che arretra del 3,92%.