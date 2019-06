Conti pubblici, Tria: in assestamento deficit in sicurezza, no tagli a spesa prevista

editato in: da

(Teleborsa) – “In questo assestamento possiamo registrare dopo il controllo della Corte dei conti come la nostra politica di bilancio molto prudente ci sta portando in modo naturale entro livelli di sicurezza del deficit e non c’è bisogno di tagliare nulla dei programmi di spesa già approvati”. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a margine dei seminari di Tor Vergata a Villa Mondragone, ricordando che “l’assestamento di bilancio entro il 30 giugno fa parte delle regole delle leggi italiane. Entro il 30 giugno per legge si approva ogni anno l’assestamento”.

Il ministro ha annunciato che “stanno andando meglio le entrate e ci sono minori uscite in base ai programmi di spesa approvati. I programmi di spesa vengono fatti in base a previsioni di spesa che questo governo ha fatto in modo molto prudente. Spesso – ha detto Tria – si approvano leggi con previsioni di spesa inferiori a quello che sarà, noi abbiamo fatto un pò il contrario”.

Tria ha, quindi, confermato che ci saranno i risparmi delle misure su reddito di cittadinanza e quota 100 e ha aggiunto che “adesso stiamo vedendo in che modo dimostrare alla Commissione europea che questi risparmi esistono”.

“I dati del primo semestre e le previsioni per il secondo ci dicono che la spesa sarà sostanzialmente inferiore. Li manteniamo come risparmi e non saranno utilizzati”, ha concluso Tria.