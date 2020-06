Conti pubblici, boom del fabbisogno a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di maggio, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 25.500 milioni di euro, in peggioramento di circa 24.500 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (949 milioni).

Il fabbisogno dei primi cinque mesi – aggiunge il MEF – è pari a circa 74.400 milioni, in aumento di circa 41.800 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019.

“Nel confronto con il corrispondente mese del 2019, il saldo ha risentito della forte contrazione degli incassi fiscali, sulla quale ha inciso il prorogarsi delle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi disposte dai provvedimenti legislativi emanati al fine di contenere l’emergenza Covid-19” – spiega il Ministero dell’Economia -. Dal lato della spesa – aggiunge il MEF – si segnalano i “maggiori prelievi dell’Inps per l’erogazione delle indennità previste dal ‘decreto Cura Italia’ e i maggiori trasferimenti alla Protezione Civile per sostenere le misure legate al contenimento dell’emergenza”. La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta una “leggera riduzione” di circa 300 milioni.