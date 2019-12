Conte: verifica di Governo a gennaio, avanti fino a 2023

editato in: da

(Teleborsa) – “Un minuto dopo l’approvazione della Legge di Bilancio” dovrà aprirsi la verifica di Governo che è “necessaria” e che dovrà indicare “un cronoprogramma fino al 2023”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali – ha spiegato – che non si fanno in due mesi o tre mesi. Non ho nessun motivo per dubitare che l’impegno che verrà fuori dalle forze politiche sarà fino al 2023”.

Il Premier ha proseguito: “Se le forze politiche dovessero rispondere diversamente, perché hanno un orizzonte diverso, ce lo diranno e ci confronteremo”. “Consentiteci di completare l’ultimo miglio la manovra, una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progetto un futuro migliore per il nostro Paese e a progettare le riforme strutturali necessarie, e una magna pars del tavolo sarà dedicata a un programma per realizzare in modo più efficace gli investimenti. Tre le direttrici: una razionalizzazione delle risorse pubbliche rafforzando il partenariato tra pubblico e privato, semplificare il quadro regolatorio e ridurre gli oneri burocratici”, ha sottolineato intervenendo al Rome Investment Forum 2019.

La richiesta di verifica, una sorta di “tagliando” sul Governo, era arrivata poco prima da Goffredo Bettini, esponente del Partito democratico, che ai microfoni di 24Mattino su Radio 24: “A gennaio avremo una verifica di Governo, Conte si presenterà con una sua agenda e terrà conto anche delle cose successe. Discuteremo un programma che o si approva o non si approva. Non possiamo stare sospesi ogni giorno alle dichiarazioni di Di Maio o a quelle di Renzi. Questo non va bene”.