Conte va da Juncker: “Farò valere la visione del sistema Italia”

(Teleborsa) – “Sono appena arrivato a Bruxelles, dove incontrerò il presidente della Commissione Ue Juncker con il quale faremo il punto sulla nostra manovra economica. La giornata è iniziata molto bene con l’approvazione nel Cdm di numerosi provvedimenti per la semplificazione della Pa e per i codici di settore. Lì dove c’erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del Paese. Questa è la nostra visione del Paese, del Sistema-Italia. Anche questo argomento farò valere sul tavolo di Bruxelles”. Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte che a breve avrà un colloquio con il presidente della Commissione Ue, Juncker sui conti pubblici, alla vigilia del Consiglio europeo di domani.

Mattarella avverte: infrazione rischiosa – Sulla trattativa del governo con la Commissione europea, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della colazione al Quirinale con il premier Conte e diversi ministri, auspicando, a quanto si è appreso, che si possa trovare un accordo, perché la procedura d’infrazione rischia di creare problemi pesanti all’economia del Paese.