Conte: “Una manovra per il futuro del Paese”

(Teleborsa) –

Una manovra pensata per il futuro del Paese, per i giovani, per le famiglie e per un’Italia verde. Così il premier Giuseppe Conte ha descritto ai cronisti la legge di bilancio che sta prendendo forma in questi giorni.

“È una manovra che guarda al futuro, una manovra con cui non disperdiamo risorse, anche perché come sapete abbiamo risorse limitate“, ha ricordato ai giornalisti che lo aspettavano davanti all’azienda Ema-Rolls Royce dove era atteso per una visita.

“In questa manovra andiamo a inserire delle misure che guardano al futuro del nostro Paese: vogliamo un’Italia giovane, dove i giovani rimangano; vogliamo un’Italia dove si possa far nascere dei bambini in tutta tranquillità, con strutture e servizi efficienti; vogliamo un’Italia verde. Stiamo cercando di delineare già in questa manovra questa prospettiva”, ha concluso.