Conte: “Riapertura anticipata se contagi ancora in calo”

(Teleborsa) – “Dal Governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo. Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori“.

A confermarlo è il premier Giuseppe Conte in merito a una possibile riapertura anticipata per le attività di vendita al dettaglio e di esercizi commerciali. L’annuncio, già lanciato in mattinata, è arrivato nell’incontro con Rete Imprese Italia.

In dettaglio, Conte avrebbe specificato che la riapertura potrà essere valutata se il dato sui contagi da Covid-19 continuerà a calare per i prossimi tre giorni, quindi fino a venerdì.