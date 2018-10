Conte: “Reddito di cittadinanza su base geografica”

editato in: da

(Teleborsa) – “Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica”. Così si è espresso il premier Giuseppe Conte, nella giornata di ieri 14 ottobre, nel corso di un’intervento presso la Scuola di formazione politica della Lega a Milano, parlando del Reddito di cittadinanza. Conte non ha aggiunto ulteriori particolari sul significato di “distribuzione geografica”, ma ha detto di ispirarsi e di aver studiato il “sistema tedesco, tanto che alla Merkel chiesi di approfondire i diritti di recupero al lavoro e all’occupazione. Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania”.

“Il reddito – ha aggiunto il premier – se realizzato male può essere percepito come sussidio assistenziale, ma stiamo facendo di tutto affinché venga visto in un prospettiva di sviluppo sociale”. In ultimo Conte si è soffermato sulla necessità di trovare “un punto di equilibrio” tra le due anime della maggioranza, Lega e M5s, “sulla manovra economica, a partire dalla pace fiscale”. Ore bollenti per gli ultimi dettagli della legge di bilancio, che entro la serata di oggi dovrà essere presentata a Bruxelles nel Documento programmatico di bilancio.